Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения ЕС по прекращению выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, сообщает ERR.ee.

«Смысл в том, что мы бы подобно Эстонии сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам России на обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, они [визы для них] рассматривались бы отдельно», — сказал Рейнсалу.

По его словам, «российские граждане сейчас массово едут через западную границу России – через Финляндию, Латвию, Литву – чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей».

"Это, безусловно, морально неправильно", – сказал он.

Министр заявил, что МИД хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели.

"Я уже озвучил эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии, и мы, конечно, будем консультироваться с правительствами нашего региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативе", - сказал Рейнсалу.

По его словам, нужно, чтобы все страны были "за".

«Мы собираемся пойти с этим вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от той, что была весной», - сказал он.

Напомним, на сторону врага перешел экс-регионал, сын которого погиб в боях за Украину.

Кроме того, ранее сообщалось, как HIMARS изменили правила игры на фронте.

Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химмарсобоязнь".