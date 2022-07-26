Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения ЕС по прекращению выдачи виз гражданам страны-агрессора России.
Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, сообщает ERR.ee.
«Смысл в том, что мы бы подобно Эстонии сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам России на обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, они [визы для них] рассматривались бы отдельно», — сказал Рейнсалу.
По его словам, «российские граждане сейчас массово едут через западную границу России – через Финляндию, Латвию, Литву – чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей».
"Это, безусловно, морально неправильно", – сказал он.
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Министр заявил, что МИД хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели.
"Я уже озвучил эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии, и мы, конечно, будем консультироваться с правительствами нашего региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативе", - сказал Рейнсалу.
По его словам, нужно, чтобы все страны были "за".
«Мы собираемся пойти с этим вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от той, что была весной», - сказал он.
Напомним, на сторону врага перешел экс-регионал, сын которого погиб в боях за Украину.
Кроме того, ранее сообщалось, как HIMARS изменили правила игры на фронте.
Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химмарсобоязнь".