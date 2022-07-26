Украинские военные продолжают уничтожать составы и командные пункты российских оккупационных войск глубоко в тылу Херсонщины. Также ВСУ наносят удары по мостам, чем нарушают логистические цепочки противника.

Об этом "24 каналу" рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

В частности, ВСУ ударили по трем мостам – Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС.

По словам Гуменюк, эти мосты относятся к логистическим маршрутам и транспортным магистралям, по которым враг поставлял свои резервы и запасы. В настоящее время они находятся под огневым контролем ВСУ.

Она подчеркнула, что это только начало контрнаступления украинских защитников и на данном этапе это мощный сигнал для врага о том, что это только начало, а дальше они еще увидят наши действия и применение сил.

Спикер также добавила, что у ОК "Юг" ежедневно есть определенные успехи на временно оккупированных территориях, в частности есть попадание в пункты боевых поставок, склады боекомплектов, командные пункты некоторых подразделений, опорные пункты и т.д.

Напомним, ВСУ добились нового успеха в Херсонской области.

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