Более 100 семей российских оккупантов, пропавших на войне в Украине, обратились с требованием к своему диктатору путину найти их родственников.

Копию письмо с просьбой опубликовали на Север. Реалии.

Письмо с подписями лично передали в приемную администрацию президента России 26 июля. Его подписали 106 человек.

"Требуем найти наших близких, внести в списки пропавших без вести военнопленных. Работа по поиску не ведется, поскольку они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих независимо от постоянно меняющихся у них сведений "Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, мужчина в плену (погиб) - так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров воинских частей нет", - говорится в тексте письма.

Кроме этого, родственники пропавших от 24 февраля российских военных требуют создать в каждом регионе РФ пункт, где родственникам военнослужащих помогали бы с поиском воюющих в Украине живых, пленных, раненых и погибших.

Напомним, что эксперт рассказал, в чем главная уязвимость оккупантов перед HIMARS.

Как сообщала Politeka, россияне устроили ад украинцам, которые хотят покинуть оккупацию.

Также Politeka писала, что у ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении.