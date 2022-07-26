Россия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались производством турецких беспилотников Bayraktar.

Об этом со ссылкой на источники пишут ряд турецких СМИ, передает Европейская Правда.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании центрального исполнительного комитета своей Партии справедливости и развития в понедельник якобы объявил, что Эрдоган рассказал своим коллегам по партии о якобы желании России и ОАЭ открыть у себя заводы по производству турецких дронов.

"Путин говорит: давай работать вместе. Объединенные Арабские Эмираты предлагают построить у себя завод по производству БПЛА", – цитируют издание слова турецкого президента. Официальные представители власти не комментировали этот вопрос.

Ранее исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

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