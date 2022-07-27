Украинская авиация нанесла мощные удары по врагу, в результате чего были поражены 4 опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного на Херсонщине.

Как передает Politeka.net со ссылкой на Оперативное командование «Юг», таким образом Андреевка была освобождена и «и окончательно зачищена от российских оккупационных войск».

«Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции», - сообщили в ОК.

Также сообщается, что три российских вертолета Ка-52 в районе Ольгиного, намереваясь атаковать наши подразделения, нанесли поражение по своим же позициям.

На обратном пути они были атакованы средствами противовоздушной обороны рашистских войск.

«Таким образом, враг очередным жестом доброй воли лишил себя одного ударного Ка-52. Наши потери не допущены», - рассказали в ОК «Юг».

Кроме того, россияне атаковали парой Су-34 ракетами типа Х-31 в направлении Баштанки.

К счастью, обе ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны ВСУ.

В течение минувших суток ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ поддерживался огневой контроль основных транспортных артерий временно оккупированных территорий Херсонщины.

«В общей сумме выполнено 300 огневых задач», - отрапортовали в ОК «Юг».

Напомним, у ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении.

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