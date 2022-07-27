По приблизительным оценкам, в многострадальном Мариуполе сейчас остается около 120 тысяч человек.

Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко в интервью изданию «Буквы».

По его словам, 60% построек в Мариуполе уничтожены или катастрофически повреждены, коммуникации разрушены без возможности ремонта.

"А от почти полумиллионного населения города осталось около трети", - сообщил Бойченко.

Также мэр раскрыл возможные сроки освобождения города от российских захватчиков:

«В ближайшее время, за полгода, не дожидаясь деоккупации, мы подсчитаем ущерб, нанесенный РФ, также мы смотрим, что нужно для восстановления. Потом, когда наши ребята, а это будет в декабре-январе, деблокируют и освободят Мариуполь, мы отправляемся в город напрямую и с экспертами дадим оценку разрушениям и пошагово восстанавливаем».

Бойченко также рассказал, как будут восстанавливать город.

«Запланировали мы так, что через 10 лет мы отстроим пол города, стоимость этого будет составлять ориентировочно 14 миллиардов евро».

По его словам, будет сформирован архитектурный каталог, направленный на восстановление Мариуполя. После его размещения мариупольцы будут выбирать из вариантов, какая часть города будет восстанавливаться.

«У нас уже есть такой опыт общения с местной громадой в 2018 году. Приблизительно с первого сентября мы начинаем работать еще с одними нашими друзьями, которые также вдохновлялись тем преобразованием Мариуполя, которые нам удалось сделать до начала войны», - подчеркнул Бойченко, заверив, что Мариуполь был самым прозрачным и подотчетным городом Украины два года подряд.

Между тем, в Сети появились кадры страшных условий жизни, в которых оказались жители Мариуполя. Жители разрушенных домов живут прямо на улице.

Напомним, ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.

Также сообщалось, что Антоновский мост после новых ударов серьезно поврежден - опубликованы кадры.

Тем временем приближается роковая для россиян луна, которой боится даже Путин.