Так, за последние сутки, согласно официальным данным, было ликвидировано еще 200 оккупантов.

Таким образом на утро 27 июля потери врага в живой силе достигли 40 тыс 70 человек.

Обновленные данные прокомментировал известный российский журналист и публицист Александр Невзоров.

«Ну вот. Сегодня количество трупов путинских солдат превысило 40 тысяч. Всего за 153 дня идиотской войны, путин потерял больше, чем США за 15 лет войны во Вьетнаме, которая считалась одной из самых кровавых. 40 тысяч. То ли еще будет», - отметил Невзоров в своем телеграм-канале.

Отметим, что потери США во Вьетнаме колеблются в пределах 40-60 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что цифры Генштаба ВСУ о потерях врага лишь приблизительные. И на самом деле они гораздо выше.

Так, потери российских сил составляют как минимум 74 700 человек.

«На самом деле российские потери больше, чем подает Генштаб каждое утро. Ибо Генштаб публикует данные о потерях русской армии. И то только о тех, которые можно точно подтвердить. А на стороне россии воюют еще и наемники частных военных компаний, и граждане Украины, которых россия принудительно мобилизует на оккупированных территориях и заставляет воевать против Украины», - говорилось в сообщении Top Lead со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка и отчет Восточной правозащитной группы "Принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей".

Таким образом, потери рф уже намного превышают потери Америки во Вьетнаме.

Добавим, что потери рф за пять месяцев войны в Украине уже превысили потери СССР в Афганистане. По некоторым данным, в период с 1979 по 1988 год они составили: 26 595 человек — погибшими, 28 002 человека — пропавшими без вести, 28 541 человек — дезертирами.

Напомним, ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту, россиянам дали последний шанс убраться из Херсона.

Также стали известны приблизительные сроки освобождения Мариуполя.

Кроме того, сообщалось о приближении рокового для россиян месяца - почему "черного" августа боится даже Путин.