Известный на всю Украину глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Радио НВ рассказал, когда закроют Николаев и для чего это нужно. Так, около десяти дней назад появилась информация о том, что областной центр могут полностью закрыть для зачистки от ДРГ и коллаборантов.
Виталий Ким объяснил, что Николаев действительно планируют закрыт, и у этого есть две цели – это отработка навыков ВСУ и, собственно, отлов коллаборантов.
"Это планируется сделать около недели, может уже десять дней, после того, как завершиться основная фаза сбора урожая. Есть две цели – это отработка навыков Вооруженных сил, Нацгвардии, полиции, всех ведомств касаемо работы в городе и отработка ДРГ и смежная цель – это отработка коллаборантов и предателей, которую мы планируем в эти дни сделать", - рассказал Ким.
По его словам, на Николаевщине сейчас один из лучших в Украине показателей по поимке предателей. При допросах этих людей чаще всего оказывается, что они жертвы российской пропаганды. Профессиональные кураторы с российской стороны ставят им разные задания и обещают деньги или какие-то должности на оккупированных территориях.
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