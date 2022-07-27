Известный на всю Украину глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Радио НВ рассказал, когда закроют Николаев и для чего это нужно. Так, около десяти дней назад появилась информация о том, что областной центр могут полностью закрыть для зачистки от ДРГ и коллаборантов.

Виталий Ким объяснил, что Николаев действительно планируют закрыт, и у этого есть две цели – это отработка навыков ВСУ и, собственно, отлов коллаборантов.

Николаев, бомбежка, дом, война

"Это планируется сделать около недели, может уже десять дней, после того, как завершиться основная фаза сбора урожая. Есть две цели – это отработка навыков Вооруженных сил, Нацгвардии, полиции, всех ведомств касаемо работы в городе и отработка ДРГ и смежная цель – это отработка коллаборантов и предателей, которую мы планируем в эти дни сделать", - рассказал Ким.

По его словам, на Николаевщине сейчас один из лучших в Украине показателей по поимке предателей. При допросах этих людей чаще всего оказывается, что они жертвы российской пропаганды. Профессиональные кураторы с российской стороны ставят им разные задания и обещают деньги или какие-то должности на оккупированных территориях.

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Виталий Ким

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