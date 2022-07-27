Каждый день миллионы украинских матерей молятся о своих детях, чтобы Бог уберег их от пуль и снарядов, от гибели и ранений. А в некоторых случаях готовы пожертвовать своей жизнью ради спасения своего ребенка.

Так, в Сети появились кадры, на которых, как говорится в сообщении, украинская мать защищает ребенка своим телом во время российского артиллерийского удара. Обстрел начался в те минуты, когда женщина играла с младенцем, снимая милое видео на камеру мобильного телефона.

«Без слов…», «Ухххх! Я просто не могу даже начать осознавать страх», «Мое сердце разбито», «Королева», «Ее инстинкты сильны... трудно представить, что это происходит в 2022 году», "Реальное видео, моя дверь также двигается во время взрывов, даже если они достаточно далеко. Украина победит! Братья и сестры, держимся!", "Боже мой..." - комментируют кадры в Сети.

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Напомним, по состоянию на утро 25 июля 2022 года официальное число детей-жертв российской агрессии – 358. Число раненых детей возросло до более 686. Об этом сообщал Офис Генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров.

авто, война, дети

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 362, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 55, Херсонской – 54, Запорожской – 40.

Напомним, количество ликвидированных в Украине оккупантов достигло новой отметки.

Также стали известны примерные сроки освобождения Мариуполя.

Кроме того, сообщалось о приближении рокового для россиян месяца – почему "черного" августа боится даже Путин.