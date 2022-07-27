Настоящая мать, почувствовав боль ребенка, готова взять его на себя и сделать что угодно, чтобы уберечь свою кровинку от горя и беды.

Каждый день миллионы украинских матерей молятся о своих детях, чтобы Бог уберег их от пуль и снарядов, от гибели и ранений. А в некоторых случаях готовы пожертвовать своей жизнью ради спасения своего ребенка.

Так, в Сети появились кадры, на которых, как говорится в сообщении, украинская мать защищает ребенка своим телом во время российского артиллерийского удара. Обстрел начался в те минуты, когда женщина играла с младенцем, снимая милое видео на камеру мобильного телефона.

Ukrainian mother protecting her son with her own body during a Russian artillery strike. pic.twitter.com/lqHb9hTNJC — Visegrád 24 (@visegrad24) July 26, 2022

«Без слов…», «Ухххх! Я просто не могу даже начать осознавать страх», «Мое сердце разбито», «Королева», «Ее инстинкты сильны... трудно представить, что это происходит в 2022 году», "Реальное видео, моя дверь также двигается во время взрывов, даже если они достаточно далеко. Украина победит! Братья и сестры, держимся!", "Боже мой..." - комментируют кадры в Сети.

Напомним, по состоянию на утро 25 июля 2022 года официальное число детей-жертв российской агрессии – 358. Число раненых детей возросло до более 686. Об этом сообщал Офис Генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 362, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 55, Херсонской – 54, Запорожской – 40.

Напомним, количество ликвидированных в Украине оккупантов достигло новой отметки.

Также стали известны примерные сроки освобождения Мариуполя.

Кроме того, сообщалось о приближении рокового для россиян месяца – почему "черного" августа боится даже Путин.