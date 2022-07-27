Известный на всю Украину глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Радио НВ рассказал, что сейчас ведется активная работа по подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге. Прежние атаки по Антоновскому мосту тоже часть этой подготовки, как и уничтожение российских складов с боеприпасами на оккупированных территориях Херсонской области.
"Контрнаступление – это же не только продвижение техники. Это уничтожение складов, уничтожение логистики, подготовка наших сил, разведывательная работа. Это все делается для того, чтобы во время контрнаступления было как можно меньше жертв с нашей стороны", - объяснил Ким.
По его словам, Главнокомандующий и глава Генштаба понимают всю ситуацию в Украине и за ее пределами, и эту картинку полностью синхронизируют. Им виднее, где нужно надавить или где нужно добавить сил, чтобы был максимальный результат.
"Все это происходит. И Антоновский мост, и уничтожение складов в Херсонской области – это тоже показатели того, что готовится и идет работа по контрнаступлению", - добавил глава Николаевской ОВА.
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