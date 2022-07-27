Китай негласно помогает россии, несмотря на то, что Запад вводит санкции против страны-агрессора.

Во время ракетных ударов по территории Украины россия пытается не задеть китайские инфраструктурные объекты. Это происходит из-за договоренности Китая и рф, которая была достигнута еще в начале войны. Об этом говорится в материале издания "Наші гроші".

В частности, в начале вторжения Пекину удалось договориться с москвой о том, чтобы продолжать самостоятельно управлять своими интересами в Украине вне зависимости от исхода войны. Соглашение с россиянами было заключенное при посредничестве юриста Оксаны Карел, представительницы Инициативы "Пояс и путь" (Belt and Road Initiative, BRI).

При этом Китай искренне считает, что в результате войны Украина станет подконтрольной россии территорией, поэтому негласно страна-агрессор пообещала не бомбить китайские инфраструктурные объекты на территории Украины.

Китай в свою очередь пообещал публично не принимать ничью сторону в текущей войне. Более того, в СМИ и внутренних документах государственных и частных компаний Китая власти якобы запретили слова "война" и "вторжение", касающиеся Украины. Единственный термин, который можно использовать, это "напряженность".

При этом ранее в США заявили, что Китай негласно помогает россии, несмотря на то, что Запад вводит санкции против страны-агрессора. В Госдепе подчеркнули, что власть Китая своими действиями и риторикой продемонстрировала, что встала на сторону россии в войне против Украины, не сохраняет "нейтралитета".

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