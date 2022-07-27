На россии выпустили справочник для коллаборантов и предателей. На 14 страницах они расписали, как "организовывать сопротивление" украинским властям и устраивать саботаж на работе. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Пособие наполнено ненавистью к Украине и соответствующими пропагандистскими терминами: "киевская хунта", "марионеточное правительство", "нацики" и т.д.
Так называемый "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству" – это, по факту, документ, направленный на подрыв работы в различных социально-значимых сферах.
Его кремлевские спецслужбы присылают разным поклонникам "русского мира", которые еще не успели показать свое настоящее лицо.
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"Советы" из пособия могут нанести значительный ущерб любому предприятию. Например: давайте запутанные и нелогичные ответы, когда вас будут просить о совете; пишите как можно больше запросов в разные инстанции; используйте больше лекарств и перевязочных материалов, чем нужно.
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