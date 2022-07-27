Сотрудники отдела полицейской деятельности № 1 (г. Бурынь) Конотопского районного отдела полиции устанавливают местонахождение 8-летней Катерины Перепелицы.
Как сообщают в полиции , девочка в январе этого года со своим отцом уехала на постоянное проживание в Харьковскую область и не выходит на связь. Полицейские ведут поиски и обращаются за помощью к гражданам.
По предварительно установленным данным, населенный пункт, где проживает малолетняя вместе со своим отцом и бабушкой, находится под временной оккупацией войсками рф.
Приметы девочки: с виду 9 лет, худощавого телосложения, волосы русые средней длины, лицо овальное, нос прямой, глаза темные, может носить очки.
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На розыск без вести пропавшего ребенка сориентирован личный состав полиции Сумщины и Харьковщины.
Правоохранители призывают граждан не быть безразличными. Если кому-то известна любая информация, которая поможет в розыске ребенка, просьба сообщить в отдел полицейской деятельности по адресу: г. Бурынь, ул. Демьяна Бедного, 2 или по телефону: 099-067-73-04, или на круглосуточную линию полиции «102».
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