В Киеве сообщили подозрение мужчине, который курил на балконе и сжег 10 квартир.
Об этом сообщает пресс-служба городской парламентарии.
"При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении киевлянину по факту нарушения правил пожарной безопасности, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 270 УК Украины)" - говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, 24 июля 2022 житель квартиры, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Днепровском районе города Киева, во время курения на балконе неосторожно бросил окурок на пол рядом с текстильными материалами. Не убедившись, что окурок угас, мужчина вышел с балкона и ушел спать.
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Из-за брошенного окурка на балконе начался пожар, который быстро распространился на верхние этажи и привел к возгоранию 10 квартир в доме. Жительница одной из них, спасаясь от пламени, выпрыгнула из окна 3 этажа и получила тяжелые телесные повреждения.
Материальный ущерб, нанесенный жильцам дома, составляет около 1,5 млн гривен.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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