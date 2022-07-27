В Турции у туристок из Украины возник конфликт с россиянином из Брянска. В частности, тот прицепился к девушкам через украинский язык и требовал, чтобы они говорили по-русски.
Видео конфликта опубликовали в Telegram-канале "ХС Харьков".
По словам очевидцев, нетрезвый турист из Брянска придирался к девушкам, которые приехали из Харькова в Турцию на отдых.
В лифте мужчина спрашивал девушек, откуда они и когда приехали.
"Мы ему ответили, что из Украины и ушли. Говорили мы исключительно на украинском. Через час он подошел к нам и начал придираться "почему вы не говорите по-русски", мы его попросили отойти и не трогать нас", - говорится в сообщении.
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Однако россиянин начал дерзко вести себя, поэтому украинка отправила его "в направлении российского корабля".
"Далее он начал агрессивно повторять, что мы "говорим по-х*хлятски" и начал оскорблять", - рассказывают девушки.
В конце концов, украинки не выдержали неадекватного россиянина и обратились в администрацию гостиницы, гидов и вызвали полицию.
В результате все вместе они приняли коллективное решение – выселить россиянина из гостиницы.
"С жандармами составили форму о насильственном обращении к женщинам, что может сыграть роль запрета въезда в Турцию в будущем. Следует отметить, что администрация гостиницы и правоохранительные органы абсолютно поддержали нас. Слава Украине", - добавили украинки.
Напомним, количество ликвидированных в Украине оккупантов достигло новой отметки.
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