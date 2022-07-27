В Турции у туристок из Украины возник конфликт с россиянином из Брянска. В частности, тот прицепился к девушкам через украинский язык и требовал, чтобы они говорили по-русски.

Видео конфликта опубликовали в Telegram-канале "ХС Харьков".

По словам очевидцев, нетрезвый турист из Брянска придирался к девушкам, которые приехали из Харькова в Турцию на отдых.

В лифте мужчина спрашивал девушек, откуда они и когда приехали.

"Мы ему ответили, что из Украины и ушли. Говорили мы исключительно на украинском. Через час он подошел к нам и начал придираться "почему вы не говорите по-русски", мы его попросили отойти и не трогать нас", - говорится в сообщении.

Популярные статьи сейчас

Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием

"Деблокируют и освободят": появились сроки изгнания рф из Мариуполя, ждать осталось недолго

"Холостячка" Огневич засветила грязную посуду и отходы на своей кухне: "Сейчас не до гостей"

"А мы думали, это город": буряты "заблудились" в украинском селе, воин ВСУ рассказал подробности

"Не то сделали": у ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении
Показать еще

Однако россиянин начал дерзко вести себя, поэтому украинка отправила его "в направлении российского корабля".

"Далее он начал агрессивно повторять, что мы "говорим по-х*хлятски" и начал оскорблять", - рассказывают девушки.

В конце концов, украинки не выдержали неадекватного россиянина и обратились в администрацию гостиницы, гидов и вызвали полицию.

В результате все вместе они приняли коллективное решение – выселить россиянина из гостиницы.

"С жандармами составили форму о насильственном обращении к женщинам, что может сыграть роль запрета въезда в Турцию в будущем. Следует отметить, что администрация гостиницы и правоохранительные органы абсолютно поддержали нас. Слава Украине", - добавили украинки.

Напомним, количество ликвидированных в Украине оккупантов достигло новой отметки.

Также стали известны примерные сроки освобождения Мариуполя.

Кроме того, сообщалось о приближении рокового для россиян месяца – почему "черного" августа боится даже Путин.