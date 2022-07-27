В Турции у туристок из Украины возник конфликт с россиянином из Брянска. В частности, тот прицепился к девушкам через украинский язык и требовал, чтобы они говорили по-русски.

Видео конфликта опубликовали в Telegram-канале "ХС Харьков".

По словам очевидцев, нетрезвый турист из Брянска придирался к девушкам, которые приехали из Харькова в Турцию на отдых.

В лифте мужчина спрашивал девушек, откуда они и когда приехали.

"Мы ему ответили, что из Украины и ушли. Говорили мы исключительно на украинском. Через час он подошел к нам и начал придираться "почему вы не говорите по-русски", мы его попросили отойти и не трогать нас", - говорится в сообщении.

Однако россиянин начал дерзко вести себя, поэтому украинка отправила его "в направлении российского корабля".

"Далее он начал агрессивно повторять, что мы "говорим по-х*хлятски" и начал оскорблять", - рассказывают девушки.

В конце концов, украинки не выдержали неадекватного россиянина и обратились в администрацию гостиницы, гидов и вызвали полицию.

В результате все вместе они приняли коллективное решение – выселить россиянина из гостиницы.

"С жандармами составили форму о насильственном обращении к женщинам, что может сыграть роль запрета въезда в Турцию в будущем. Следует отметить, что администрация гостиницы и правоохранительные органы абсолютно поддержали нас. Слава Украине", - добавили украинки.

Напомним, количество ликвидированных в Украине оккупантов достигло новой отметки.

Также стали известны примерные сроки освобождения Мариуполя.

Кроме того, сообщалось о приближении рокового для россиян месяца – почему "черного" августа боится даже Путин.