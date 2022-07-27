Искусственный интеллект помог распознать оккупанта, скрывавшегося в госпитале Кривого Рога.

Военный россии симулировал потерю языка и памяти, чтобы скрыться от украинского правосудия. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Украинской правде".

"Интересный кейс был, когда мне в Instagram написал человек, волонтер из Кривого Рога. Пишет: "Вот фото, у нас в военном госпитале у бойца провал в памяти, он в каких-то боевых действиях участвовал и ничего не помнит. Можете помочь найти, кто он?» – рассказал Федоров.

Чтобы идентифицировать личность захватчика, был использован искусственный интеллект. Оказалось, что оккупант приехал в Украину из Магнитогорска. Он воевал на стороне русской армии.

Федоров добавил, что после идентификации оккупанта связали.

Искусственный интеллект также научили распознавать спутниковые снимки новых могил. Так, в Севастополе недавно нашли 455 могил на военном кладбище.

Напомним, родители ликвидированного в Украине оккупанта, которые купили за «гробовые» деньги автомобиль, стали героями большого количества шуток и мемов в Сети.

Также сообщалось об уязвимых местах оккупантов и когда ВСУ пойдут в контрнаступление.

Тем временем певец Киркоров рвется в Крым поддержать раненных оккупантов.