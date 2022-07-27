В ходе боевых действий с российскими оккупантами 26 июля погиб 28-летний военный летчик, Герой Украины Александр Кукурба из Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в Нижневербежском сельсовете Ивано-Франковской области, откуда Александр был родом.

Там сообщили, что майор погиб 26 июля, защищая небо Украины. Он являлся начальником разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ.

27-29 июля в Нижневербежской общине объявили на днях траура. О дате и времени прощания с Александром обещают сообщить позже.

Сельсовет распространил также видео одного из полетов пилота.

У Кукурбы есть звание Героя Украины и орден «Золотая Звезда», который президент ему вручил 14 апреля за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также военному были присвоены ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Напомним, оккупанты готовятся к наступлению сразу на два города.

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