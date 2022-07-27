Если Борис Джонсон станет генсеком НАТО, кремлевскому диктатору придет окончательный конец.
Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.
Также назначение премьер-министра Великобритании позволит Украине стать членом альянса быстрее Швеции и Финляндии.
"Это стало бы большой победой - как освобождение Змеиного, уничтожение крейсера "Москва", удар по Антоновскому мосту, освобождение Херсона и т.д.
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Джонсон покинет пост премьера Британии 6 сентября. Харизматический политик, отличившийся мощной поддержкой Украины, может стать следующим генеральным секретарем НАТО и заменить на этом посту Йенса Столтенберга.
Такой шанс есть, но вероятность назначения не самая большая", – отметил Давидюк.
Напомним, ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.
Также сообщалось, что приближается роковой для россиян месяц – почему "черного" августа боится даже путин.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ ожесточенно отражают вражеские штурмы.