Если Борис Джонсон станет генсеком НАТО, кремлевскому диктатору придет окончательный конец.

Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

Также назначение премьер-министра Великобритании позволит Украине стать членом альянса быстрее Швеции и Финляндии.

"Это стало бы большой победой - как освобождение Змеиного, уничтожение крейсера "Москва", удар по Антоновскому мосту, освобождение Херсона и т.д.

Джонсон покинет пост премьера Британии 6 сентября. Харизматический политик, отличившийся мощной поддержкой Украины, может стать следующим генеральным секретарем НАТО и заменить на этом посту Йенса Столтенберга.

Такой шанс есть, но вероятность назначения не самая большая", – отметил Давидюк.

Напомним, ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.

Также сообщалось, что приближается роковой для россиян месяц – почему "черного" августа боится даже путин.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ ожесточенно отражают вражеские штурмы.