Российский певец Филипп Киркоров приехал в оккупированный Крым с концертами и подарками для раненных захватчиков.

Так, приехав в военный госпиталь в Феодосии, Киркоров подарил военнослужащим билеты на свои концерты.

Также российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря артиста сообщают, что Кикркоров за свои деньги купил одному из оккупантов мобильны телефон. Мол, его предыдущий был потерян в боях.

В Сети также появились кадры, на которых Киркоров обнимается с россиянами, которые ездили убивать украинцев, и позирует с ними для фото.

«Какие дебильные рожи. Мерзость», «Это ответ на то, что Киркоров сопли пускал и говорил, что против войны, и все такое. Ублюдок», - комментирую видео украинцы.

Добавим, что ранее Киркоров, анонсируя свои концерты в Крыму назвал россию «великой страной», а оккупантов «героями».

Тем временем экс-супруга Киркорова Алла Пугачева с детьми и мужем Максимом Галкиным, по данным СМИ, навсегда переезжают в США. Напомним, юморист публично осудил действия путинского режима, за что в россии его обвинили в предательстве и заговорили о конфискации имущества. Более того, Галкину даже начали грозить большим тюремным сроком.

Напомним, что в госпиталь к раненным в Украине оккупантам также ездил российский актер и звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов.

А вот певцу Николаю Баскову пришлось слушать правду о происходящем в Украине на курорте. Отдыхающего российского артиста настигла украинка и рассказала, как его соотечественники бомбят мирные города.