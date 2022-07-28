104 905 – именно столько маленьких граждан Украины появилось на свет в течение первой половины 2022 года.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство юстиции Украины, большинство украинцев при выборе имен для своих малышей предпочитают все же традиционные имена.

Так, за первое полугодие текущего года самыми популярными женскими именами, которыми украинцы называли своих новорожденных, стали Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина.

Также в Министерстве отметили растущую популярность имени Стефания. Конечно, это связано с победой украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе "Евровидение-2022" с песней "Stefania".

В то же время самыми распространенными мужскими именами стали Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил.

Впрочем, многие из новоиспеченных родителей хотят подарить ребенку необычное имя.

«К тому же, во время войны появилось много новых слов в медиапространстве, в частности, связанных с новыми видами оружия, с помощью которого наша армия успешно уничтожает рашистов. Ими и нарекают малышей роженицы», - отмечают в Минюсте.

Так, среди мужских имен есть Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф.

А среди женских: Аделина-Джавелина, Джавелина, Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава, Мисси.

«Хозяйка это круто», «Квитослава и Дзвенислава (читать Квитка и Звонка соответственно) – это украинские имена. Возможно, не столь распространены. А вот мальчики Лорд, Граф и Князь...», «Как хорошо, что закон позволяет этим деткам, когда вырастут сменить имя по собственному усмотрению», «Чувствую, что некоторым деткам в школе будет тяжеловато и дети со временем, натерпевшись, отблагодарят слишком экзальтированных мамаш», - комментируют в соцсетях данные Минюста.

Напомним, в "Нафтогазе" на фоне дефолта рассказали, будет ли в украинских домах газ.

Также сообщалось о новом решении Рады по долгам за коммунальные услуги.

Кроме того, Politeka.net писала о новых правилах для украинцев от НБУ.