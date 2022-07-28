Эти операции врага были сосредоточены на наступлении с момента окончания оперативной паузы 16 июля.

Россияне в настоящее время способны выдержать только две крупные наступательные операции в Украине. Но оно завершится, прежде чем оккупанты захватят дополнительные важные населенные пункты.

Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Войска рф могут провести только две значительные наступательные операции. Первой может стать попытка захватить город Северск, а второй – Бахмут на Донетчине.

Отмечается, что эти операции врага были сосредоточены на наступлении с момента окончания оперативной паузы 16 июля. Оккупанты пытались вести штурмы в сторону Северска из Верхнекаменки и Белогоровки, а также в бахмутском направлении из районов Новолуганского и Углегорской теплоэлектростанции.

У них достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях. Однако они не смогли поддерживать такой же темп наступления или добиться аналогичных территориальных завоеваний в других местах.

"Потому, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как рф захватит какие-либо другие крупные городские районы Украины", – уверены в ISW.

Напомним, что оккупанты закрепляются на новых позициях и перебрасывают дополнительные силы.

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