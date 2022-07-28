У кафиров складывается катастрофическая ситуация на правом берегу Днепра.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабовский.

"Мне что-то интуиция подсказывает, что уже поздно для "жеста доброй воли". В таком случае этот "жест" будет выглядеть так, что сама пехота без техники вынуждена будет оставлять правый берег Днепра и это чрезвычайно сложно. Все понимают, к каким катастрофическим последствиям это может привести.

Я так думаю, что командование противника выдаст приказ держаться до последнего, и мы будем вынуждены методически уничтожать оккупантов. Они уже не будут способны даже сопротивляться серьезно и наступать. Все, что они смогут сделать – это просто сегодня уже отходить на левый берег Днепра. Что для них будет означать катастрофу в любом случае.

Поэтому вряд ли будет "жест доброй воли", потому что шансы они на это упустили. Хотя, кто знает, они будут просто покидать позиции и отходить своим ходом без каких-либо приказов и распоряжений", - говорит Сергей Грабовский.

Напомним, ранее появились кадры Антоновского моста в Херсоне после ударов ВСУ.

Также сообщалось, что оккупантам в Херсоне посоветовали учиться пересекать Днепр вплавь.

Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ освободили несколько населенніх пунктов на Херсонщине.