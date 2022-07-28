В стране-агрессоре рф надеются, что им удастся "присоединить" к себе новые территории – временно оккупированные регионы Украины в ходе войны. Такое мнение выразил глава комитета совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и назвал сроки.

Российский политик заявил, что данная тема для парламента рф "может стать первостепенной" осенью 2022 года.

"Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство российской федерации", — написал Клишас.

Российский политик не стал уточнять, какие именно "новые территории" рф попытается "интегрировать" в свой состав.

При этом известно, что страна-агрессор нацелилась на "полный контроль" не только над Донбассом, но и Херсонской, Запорожской областями Украины, часть территорий которых находится под временной оккупацией путинских войск. Пропагандисты надеются на проведение там псевдореферендумов.

Хочется напомнить россиянам с их имперскими амбициями: поумерьте пыл, господа, ВСУ уже близко.

Напомним, что оккупанты закрепляются на новых позициях и перебрасывают дополнительные силы.

Как сообщала Politeka, Данилов оценил возможность ударов ВСУ по территории россии.

Также Politeka писала, что началась операция по освобождению Херсона, раскрыта тактика ВСУ.