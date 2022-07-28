Журналисты приехали в село на украинско-белорусской границе и сняли репортаж о том, как изменилось отношение местных к Лукашенко, продолжают ли они общаться с родными в Беларуси. И верят ли в повторное нападение с территории нашей страны.
Об этом сообщает «Громадське».
В село Днепровское Черниговской области, недалеко от белорусской границы, российские солдаты в марте зашли всего на сутки — провели одну ночь в местном клубе и отправились дальше.
Одна из женщин говорит, что с родственниками в Беларуси не общается, ее рассказы о войне не верят. Хотя раньше часто ездили друг к другу в гости.
"Продажный человек. Он продал Беларусь России. Такие пироги", - высказывается еще один крестьянин о Лукашенко.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
"Наконец-то": россиян в Черногории заставили расплачиваться за вторжение в Украину
"Почему вы не говорите по-русски": в Турции выселили россиянина за оскорбление украинок
Дефолт "Нафтогаза": украинцам сообщили, будет ли в их домах газ и что делать со счетами
Водитель грузовика растрощил военную технику на дороге: кадры серьезной аварии в россии
До 24 февраля, говорит он, не верил, что с территории Белоруссии Украину могут обстреливать. Его двоюродный брат живет в Минске — «сначала не верил, что идет война, потом извинялся».
– Вы его убедили? — спрашивает журналист.
– Я его послал как русский катер.
Но среди жителей села оказался и сторонник белорусского диктатора:
"К Лукашенко отношусь нормально. Потому что он справедлив, честен и за единый народ. Лукашенко здесь не при делах (о раетных атаках Украины со стороны Беларуси").
Эти слова не понравились односельчанам мужчины и они доходчиво объяснили, в чем тот не прав. Детальнее в видео.
Напомним, в ОП раскрыли планы рф по втягиванию Беларуси в войну.
Как сообщала Politeka, беларусы помогли собрать на мощное оружие для ВСУ.
Также Politeka писала, что Беларусь вслед за рф допустила дефолт, что это значит.