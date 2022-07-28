Журналисты приехали в село на украинско-белорусской границе и сняли репортаж о том, как изменилось отношение местных к Лукашенко, продолжают ли они общаться с родными в Беларуси. И верят ли в повторное нападение с территории нашей страны.

Об этом сообщает «Громадське».

В село Днепровское Черниговской области, недалеко от белорусской границы, российские солдаты в марте зашли всего на сутки — провели одну ночь в местном клубе и отправились дальше.

Одна из женщин говорит, что с родственниками в Беларуси не общается, ее рассказы о войне не верят. Хотя раньше часто ездили друг к другу в гости.

"Продажный человек. Он продал Беларусь России. Такие пироги", - высказывается еще один крестьянин о Лукашенко.

До 24 февраля, говорит он, не верил, что с территории Белоруссии Украину могут обстреливать. Его двоюродный брат живет в Минске — «сначала не верил, что идет война, потом извинялся».

– Вы его убедили? — спрашивает журналист.

– Я его послал как русский катер.

Но среди жителей села оказался и сторонник белорусского диктатора:

"К Лукашенко отношусь нормально. Потому что он справедлив, честен и за единый народ. Лукашенко здесь не при делах (о раетных атаках Украины со стороны Беларуси").

Эти слова не понравились односельчанам мужчины и они доходчиво объяснили, в чем тот не прав. Детальнее в видео.

Напомним, в ОП раскрыли планы рф по втягиванию Беларуси в войну.

Как сообщала Politeka, беларусы помогли собрать на мощное оружие для ВСУ.

Также Politeka писала, что Беларусь вслед за рф допустила дефолт, что это значит.