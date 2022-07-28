«Будьте мудрыми и готовьтесь к эвакуации», - призвала вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Как сообщает Politeka.net, власти вновь призвали выезжать из своих домов жителей Донецкой области.

«Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, подвергаете себя и своих близких смертельной опасности. Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь. Вовремя», - призвала жителей Донетчины Верещук.

По ее словам, уже создан штаб, в центре и на западе страны готовятся принимать людей с востока.

«В Донецкой области продолжаются бои. Враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру: нет газоснабжения, возможны проблемы с электро- и водоснабжением», - напомнила Верещук, подчеркнув, что предстоит осенне-зимний период.

Напомним, за минувшие сутки полиция Донбасса зафиксировала 44 вражеских удара.

Так, оккупанты попали в жилые дома, школу в г. Железное, на территорию заводов в Авдеевке, в Карловскую фильтровальную станцию ​​и вблизи водохранилища. Погибли гражданские жители, есть раненные.

Оккупанты убили мирных жителей в Авдеевке, Нью-Йорке, Бахмуте и Соледаре.

Армия России обстреливала жилые кварталы из авиации (неуправляемыми ракетами), зенитно-ракетного комплекса «С-300» и реактивных систем залпового огня.

Напомним, названа дата, после которой переговоры между Украиной и рф могут стать невозможными.

Тем временем началась операция по освобождению Херсона.

Также сообщалось, что оккупантам в Херсоне посоветовали учиться пересекать Днепр вплавь.

В свою очередь британская разведка сообщает, что ВСУ, скорее всего, установили плацдарм к югу от реки Ингулец, образующей северную границу оккупированной Россией территории. Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить по меньшей мере три моста через Днепр, от которых зависит снабжение Россией территорий, находящихся под ее контролем.