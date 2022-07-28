Россияне резко изменили риторику в соцсетях, начав убеждать, что Херсон, на самом деле, им был не нужен.

Так, в Сети стали появляться заявления, что, мол, Херсон не был самоцелью «спецоперации» российскийх войск в Украине и удерживать эту территорию долго не получится и, кроме того, это чревато огромными потерями.

«Смотрите, как рашисты запели после того, как ВСУ ударило по Антоновскому мосту: теперь им, оказывается, Херсон вообще никогда не нужен был!», - обратили в Twitter внимание на одно из таких сообщений.

В нем рашист размышляет, что Херсон был лишь «одним из пунктов захвата всей Украины», а сам по себе он россии не нужен.

«Херсон теперь – чемодан без ручки. Оставить его жалко, а оборонять долго невозможно», - пишет он.

В комментриях к измененной риторике пользователи Twitter высказали уверенность в том, что скоро россияне будут говорить, что и в Крыме они не нуждались.

«Ждём обширного жеста доброй воли от ВС РФ в Херсоне и окрестностях», «Освобождение Херсона - лишь дело времени. Даже самые упоротые ватники это понимают», «А как же референдум, ХерНР и прочая муть?», «Потом выяснится, что и Крым не особенно нужен, и вообще вся Украина», «Видел такое мнение в рашистких пабликах вчера еще один задвигал. Видимо, новая методичка», «Ну,"все по плану" - флагман росфлота "Москва" - не нужен, типа, "старый уже",о. Змеиный - "жест доб. воли",и Хесон уже ни к чему.. А там и Мелитополь, скажут, ну его, а Мариуполь - весь в развалинах - на фига нам его отстраивать! И т.д. А на тысячи погибших – плевать, конечно!», - негодуют пользователи Twitter.

Добавим, В Херсонской области прошлой ночью войска РФ нанесли удары вертолетами Ка-52. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Сразу после освобождения Андреевки враг активизировал удары. Снова ночью был нанесен авиаудар парой вертолетов Ка-52. Удар был по тем же позициям. Попытались отбить, но безрезультатно. Им пришлось с потерями отступить. Наши позиции уже закреплены и мы зачищаем те ДРГ, которые могут быть там", – отметила Гуменюк.

Напомним, операция по освобождению Херсона уже фактически началась.

Также появились кадры Антоновского моста после филлигранных ударов ВСУ.

Кроме того, оккупантам порекомендовали учиться пересекать Днепр вплавь, либо готовиться к смерти.