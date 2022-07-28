Сотрудник Нацполиции завербовался в Белгородской области до начала войны.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, с 24 февраля он передавал кураторам информацию о расположении сил ВСУ, перемещении военных.

"24 февраля 2022 года харьковский полицейский получил в телефонном режиме от кадрового сотрудника Управления ФСБ РФ задачу получения разведывательных данных относительно мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ и правоохранительных органов в Харькове и области.

Следуя указаниям кремлевских кураторов, правоохранитель фотографировал объекты инфраструктуры, органов власти и правопорядка Харькова и области, которые впоследствии целенаправленно попадали под обстрел российских оккупантов, — говорится в сообщении.

Во время задержания предателя в его служебной машине был обнаружен арсенал незарегистрированного оружия, среди которого осколочные гранаты Ф1 и РГН.

"Правоохранитель обвиняется в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - сообщили в теруправлении ГБР в Полтаве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.

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