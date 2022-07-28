Япония потребовали от России исключить районы вокруг спорных северных островов из военных учений «Восток-2022».

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил представитель правительства Японии, Москва планирует провести на Дальнем Востоке страны с конца августа.

«Мы подали твердое заявление о том, что Северные территории должны быть исключены из районов проведения учений», — заявил на очередной пресс-конференции заместитель главного секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки.

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