Европейская комиссия утверждает, что не может принять решения об ограничении выдачи шенгенских виз гражданам России.

Как сообщает "Европейская правда" , об этом говорится в ответе Еврокомиссии на запрос финской газеты Helsingin Sanomat.

Согласно разъяснению ЕК, рассмотрение заявок и выдача краткосрочных шенгенских виз относится к полномочиям государств-членов, которые должны принимать решения по каждой заявке "на индивидуальной основе".

При этом должны учитываться такие факторы, как то, представляет ли заявитель угрозу общественному порядку, национальные безопасности или международным отношениям государства. В то же время, визовые правила ЕС не предусматривают возможность полного прекращения их выдачи.

"Всегда существует группа людей, которым должна предоставляться виза, например в гуманитарных случаях, члены семей, журналисты и диссиденты", – говорится в ответе Европейской комиссии.

В то же время институт отмечает, что уже принял меры по усложнению получения виз гражданами России, работающими на государственной службе или в экономическом секторе. В частности, было частично отменено соглашение об упрощенном оформлении виз.

Напомним, министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения ЕС по прекращению выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

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