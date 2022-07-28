В селе Яланец Томашпольской общины в Винницкой области священник Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) пытался избить крестом священника Православной церкви Украины (ВЦУ).
Как сообщил местный активист Сергей Тимков, инцидент произошел 22 июля во время траурной церемонии прощались с бойцом ВСУ Александром Зинивым, погибшим возле Николаева.
Он обнародовал видео, на котором зафиксировано, как во время выступления настоятеля томашпольской религиозной общины ПЦУ протоиерея Михаила Василюка настоятель храмов УПЦ МП в селах Яланец и Нетребовка отец Анатолий Дудко попытался избить его металлическим крестом.
"Московский поп во время речи настоятеля ПЦУ отца Михаила проявил агрессию, нанес легкие телесные повреждения, сорвал крест с настоятеля и пытался использовать свой крест как орудие для побоев. По моему мнению, это переходит все возможные и невозможные пределы наглости", - написал Тим.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Вакарчук срочно обратился к украинцам за помощью: "Каждый день сотни тысяч"
Началась операция по освобождению Херсона, раскрыта тактика ВСУ: "Будут выгребать от нас"
53-летняя Лопес в "дырявом" боди изумила состоянием фигуры вблизи: "Высший сорт"
"Почему вы не говорите по-русски": в Турции выселили россиянина за оскорбление украинок
Напомним, ранее боец ВСУ рассказал о чудесах Божьих на передовой.
Также сообщалось, что Ольга Сумская показала сообщение от ушедшей Русланы Писанки, которая ушла из жизни 19 июля.
Кроме того Politeka.net писала, что бойцам, которые на передовой, помогает сероглазая красавица.