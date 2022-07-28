Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что представители партии "Единая Россия" жестом "доброй воли" покинули Херсон.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Официальная причина, заявленная ими: больше не могут оказывать гуманитарную помощь", - отметил он.

Прессслужба партии уточнила, что гуманитарный центр единороссов в Херсоне прекращает работу из-за обстрела Антоновского моста.

Представитель оккупантов Игорь Кастюкевич, курирующий так называемую гуманитарную миссию в Херсонской области, сообщил, что мост закрыт, и доставка помощи по нему невозможна.

"Сейчас решается вопрос о том, как переформатировать работу центра в сложившихся условиях", - пояснил он, пообещав в ближайшие дни исправить положение и возобновить работу центра.

Напомним, ранее появились кадры Антоновского моста в Херсоне после ударов ВСУ.

Также сообщалось, что оккупантам в Херсоне посоветовали учиться пересекать Днепр вплавь.

Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ освободили несколько населенніх пунктов на Херсонщине.