Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Также сообщается, что на Харьковском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов. Пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку от Старого Салтова.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах Курульки, Дубровного, Норцовки, Мазановки, Лозовой и других населенніх пунктов.
На Бахмутском направлении враг также ведет обстрелы неподалеку от населенных пунктов. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Соледара и Веселой Долины.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
«Там мы их и похороним»: россия перебрасывает войска в стратегическую ловушку, что известно
"Тогда все": названа дата, после которой переговоры между Украиной и рф могут стать невозможными
"Наконец-то": россиян в Черногории заставили расплачиваться за вторжение в Украину
"Не то сделали": у ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении
Вражеские штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью наши воины успешно отбили. Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, кроме обстрелов по линии столкновения, враг нанес авиаудар вблизи Новоандреевки.
Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась для оккупантов потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понес потери и отошел.
На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Также враг нанес авиационные удары вблизи Большого Артакова, Белогорки и Потемкиного.
Напомним, враг ударил по жилому кварталу в Днепропетровской области.
Также сообщалось о гибели известного украинского поэта, волонтера и воина.
Кроме того, Politeka.net писала, что россия ведет свои войска в "стратегическую ловушку".