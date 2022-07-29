Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы и техники врага.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что на Харьковском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов. Пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку от Старого Салтова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах Курульки, Дубровного, Норцовки, Мазановки, Лозовой и других населенніх пунктов.

На Бахмутском направлении враг также ведет обстрелы неподалеку от населенных пунктов. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Соледара и Веселой Долины.

Вражеские штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью наши воины успешно отбили. Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, кроме обстрелов по линии столкновения, враг нанес авиаудар вблизи Новоандреевки.

Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась для оккупантов потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понес потери и отошел.

На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Также враг нанес авиационные удары вблизи Большого Артакова, Белогорки и Потемкиного.

Напомним, враг ударил по жилому кварталу в Днепропетровской области.

Также сообщалось о гибели известного украинского поэта, волонтера и воина.

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