Как сообщают СМИ, в многоэтажном доме на улице Алма-Атинской горел хостел. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. По словам одного из сотрудников экстренных служб, в хостеле было много жильцов.

«Кого успели – эвакуировали», - сообщил он.

Возгорание началось на первом этаже 16-этажного жилого дома. Предположительно, из-за неисправного электрооборудования.

Жертвами пожара стали 8 человек – люди не смогли выбраться из объятого огнем помещения из-за решеток на окнах. Также известно о четырех госпитализированных.

Добавим, что также стало известно масштабном пожаре в Якутии – там горит 110 тыс. га леса. По данным Авиалесоохраны, тушение ведётся только на площади в 15 тыс. га.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что никакого добробата "Москва" или "Петербург" в РФ не существует и не будет существовать.

По словам секретаря СНБО, если добровольческие батальоны в РФ и будут существовать, то только на бумаге, а в их составе будут якуты, чуваши и другие люди из тех субъектов федерации, которые Россия в свое время колонизировала.

"Они не идут добровольно, они подписывают контракты. Сейчас Россия максимально увеличивает количество денег, которые она готова платить этим людям, которые идут на верную гибель. Эти суммы сейчас в РФ уже начали достигать безумных цифр, по сравнению с тем уровнем жизни, который есть на их территориях", - заявил Данилов.

Тем временем в Сети появились кадры, как «денацифицированные» в Украине буряты, прибыв на родину в деревянных ящиках, оказались никому ненужны. Их бросили под солнцем рядом с козами.

Напомним, в сети опубликовали фото подбитого судна оккупантов.

Также сообщалось, почему матери россиян не хотят забирать сыновей, ни из морга, ни из плена.

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