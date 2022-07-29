Орбан неоднократно делал противоречивые высказывания относительно борьбы украинского народа против агрессора россии, из-за которых попадал в скандалы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы не сможет победить россию с нынешней стратегией поддержки НАТО. Также предупредил о тяжелых последствиях войны для европейской экономики. Его слова процитировало издание Sky News.

Друг российского диктатора владимира путина объяснил свое мнение тем, что стратегия стран Североатлантического альянса по поддержке Украины оружием и обучением якобы "до сих пор показывала, что она не приведет к успеху". Он призвал к миру и переговорам.

"Без изменения стратегии мира не будет. Непонятно, как нам избежать рецессии в Европейском Союзе, если война продолжится. Без мира в Украине весь Евросоюз будет втянут в военную ситуацию", – добавил премьер Венгрии.

Орбан неоднократно делал противоречивые высказывания относительно борьбы украинского народа против агрессора россии, из-за которых попадал в скандалы.

Например, ранее он уверял, что Евросоюзу нужна новая стратегия по войне в Украине, поскольку санкции против Москвы якобы не сработали.

Есть предположение, что венгерский политик пытается возглавить группу тех, кто выступает против европейской политики в отношении россии, в том числе санкций.

Напомним, венгры массово взбунтовались против премьер-министра.

Как сообщала Politeka, сторонник кремля Орбан потребовал снять санкции с рф, в МИД Украины ответили.

Также Politeka писала, что в Венгрии сделали новый выпад в сторону украинских властей.



