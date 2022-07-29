Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы не сможет победить россию с нынешней стратегией поддержки НАТО. Также предупредил о тяжелых последствиях войны для европейской экономики. Его слова процитировало издание Sky News.

Владимир Путин, Виктор Орбан

Друг российского диктатора владимира путина объяснил свое мнение тем, что стратегия стран Североатлантического альянса по поддержке Украины оружием и обучением якобы "до сих пор показывала, что она не приведет к успеху". Он призвал к миру и переговорам.

"Без изменения стратегии мира не будет. Непонятно, как нам избежать рецессии в Европейском Союзе, если война продолжится. Без мира в Украине весь Евросоюз будет втянут в военную ситуацию", – добавил премьер Венгрии.

Орбан неоднократно делал противоречивые высказывания относительно борьбы украинского народа против агрессора россии, из-за которых попадал в скандалы.

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Например, ранее он уверял, что Евросоюзу нужна новая стратегия по войне в Украине, поскольку санкции против Москвы якобы не сработали.

Есть предположение, что венгерский политик пытается возглавить группу тех, кто выступает против европейской политики в отношении россии, в том числе санкций.

Напомним, венгры массово взбунтовались против премьер-министра.

Как сообщала Politeka, сторонник кремля Орбан потребовал снять санкции с рф, в МИД Украины ответили.

Также Politeka писала, что в Венгрии сделали новый выпад в сторону украинских властей.