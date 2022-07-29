Почти все ракеты, которые были выпущены по Черниговской области, прилетели с территории Беларуси.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире единого телемарафона заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, обстрелы Черниговщины не прекращаются.

«Враг не прекращают свою агрессию на территории Черниговской области. Вчера действительно произошли ракетные обстрелы. Более 20 ракет прилетели на территорию Гончаровской громады. Среди гражданского населения жертв нет, есть потери среди военных. И раненые есть – им оказывается необходимая помощь», – рассказал Чаус.

Также он сообщил, что пограничные Черниговщины также были обстреляны и вчера вечером, и уже сегодня, 29 июля, утром.

«Почти все ракеты, выпущенные в последнее время, они выпущены с территории Беларуси. Артиллерийские обстрелы, совершаемые по территории Черниговской области – они все с территории России. Мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории Беларуси и к этому готовы», – сообщил Чаус.

Напомним, старому фанату Лукашенко на Черниговщине дали взбучку.

Кроме того, сообщалось, как беларусы помогли собрать деньги на мощное оружие для ВСУ.

Напомним также, что украинцев предупредили, в чем путин может оказаться сильнее.