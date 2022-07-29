Вооруженные Силы Украины не наносили ракетных и артиллерийских ударов в районе Оленевки Донецкой области.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в официальном заявлении Генштаба ВСУ.

«Вооруженные силы российской федерации совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленевка, Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные.

Российские оккупанты, таким образом, преследовали свои преступные цели - обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования с РФ на временно оккупированной территории Донецкой области», - сообщили в Генштабе.

Также подчеркивается, что Вооруженные Силы Украины в полном объеме неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно удерживают военнопленных собратьев.

«Русский враг продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры и населения, скрывая тем самым собственные коварные действия. Следовательно, такие заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия - страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма», - подчеркнули в Генштабе.

Между тем, в Офисе президента убийство украинских военнопленных, среди которіх біли и защитники с "Азовстали" назвали циничным и продуманным.

Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил , что произошедшее в Оленивке – это «еще одна крайне циничная провокация российских оккупационных войск с начала войны».

«Масштабность и скорость информационной кампании со стороны российских пропагандистов указывают на то, что это была как раз спланированная и организованная акция. Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который произошло попадание, за несколько дней до преступления. Классическая, циничная и очень продуманная false flag operation», – подчеркнул Подоляк.

По его словам, цель «оленевского преступления» — «скрыть растущие свидетельства о масштабах российских военных преступлений и пыток, сорвать договоренности по обменам, дискредитировать Вооруженные силы Украины и (в данном случае) конкретные модели иностранного реактивного оружия, наводящего ужас на российских оккупантов» .

Также Подоляк пояснил, что «российские истерические заявления» направлены на создание резонанса в Украине и настройку населения разных стран против наших Вооруженных сил. Кроме того, представитель ОП предупредил, что подобная провокация со стороны оккупантов, к сожалению, не последняя.

«Очевидно, что по мере надвигающихся тактических поражений Россия будет прибегать к новым людоедским провокациям, чтобы промоутировать их на глобальные рынки. Требуем немедленной и жесткой реакции ООН и других международных организаций — Россию нужно исключить из любых международных институтов», - призвал Михаил Подоляк.

Добавим, что по данным разведки, оккупанты буквально испелили барак, в котором были именно "Азовцы".

"Это был барак, в котором были бойцы "Азова", их перевели в него за несколько дней до обстрела, мы еще не могли понять, почему", - сообщили изданию "Украинская правда" источники в украинской разведке.

В настоящее время российские пропагандисты сообщают о гибели более 50 военнопленных и более сотни раненых.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что в момент удара многие пленные находились на своих кроватях.

В "Азове" уже объявили войну на всех причастных к этому массовому убийству.

Напомним, жителей Донецкой области призвали эвакуироваться, пока не стало поздно.

Также сообщалось, после какой даты мирные переговоры с россией могут стать невозможными.

Кроме того, Politeka.net писала, что Россия перебрасывает свои войска в "стратегическую ловушку".