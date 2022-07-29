Президент Молдовы Мая Санду заявила, что в случае агрессии России они будут обращаться за помощью в Румынию.
Об этом сообщает Deschide.
"Мы обеспокоены. Мы принимаем самые пессимистические сценарии. Соответственно, мы готовимся ко всем сценариям. А в ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, очевидно, мы обратимся за помощью", — заявила президент.
Президент Румынии со своей стороны заявил, что они не покинут Молдову — они ближе всего к стране.
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"Мы остаемся ближе к Республике Молдова и не оставляем вас независимо от сценария, в котором мы все окажемся в результате этой злосчастной войны, которую Россия ведет против Украины", — заявил Иоганнис.
Напомним, жителей Донецкой области призвали эвакуироваться, пока не стало поздно.
Также сообщалось, после какой даты мирные переговоры с россией могут стать невозможными.
Кроме того, Politeka.net писала, что Россия перебрасывает свои войска в "стратегическую ловушку".