Долгое время Михасик вместе с матерью находился в Израиле. Недавно они вернулись в Киев, где сейчас живут с Виктором Павликом в одном из жилмассивов столицы. Звездный отец невероятно счастлив, что снова может быть рядом с сыном.
Пока супруга Катя работает, музыкант взял малыша на прогулку. Он посадил его в специальное кресло и отец с сыном поехали колесить по Киеву.
"Пока мама работает", - говорится в подписи.
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Отметим, что 15 июня Михасику исполнился год.
Некотрое время, пока Виктор Павлик гастролировал по Украине с концертами для наших защитников, малыш находился в Израиле со своей мамой. Там они гостили у сестры Екатерины Репяховой.
Теперь она вернулась, поскольку не может ставить жизнь на паузу и финансово продолжительное время удерживать себя за границей. Сейчас развивает свой бизнес.
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