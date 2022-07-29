Молодая блогерша Катя Репяхова показала, как проводит время с сыном 56-летний Виктор Павлик, пока она работает

Долгое время Михасик вместе с матерью находился в Израиле. Недавно они вернулись в Киев, где сейчас живут с Виктором Павликом в одном из жилмассивов столицы. Звездный отец невероятно счастлив, что снова может быть рядом с сыном.

Пока супруга Катя работает, музыкант взял малыша на прогулку. Он посадил его в специальное кресло и отец с сыном поехали колесить по Киеву.

"Пока мама работает", - говорится в подписи.

Отметим, что 15 июня Михасику исполнился год.

Некотрое время, пока Виктор Павлик гастролировал по Украине с концертами для наших защитников, малыш находился в Израиле со своей мамой. Там они гостили у сестры Екатерины Репяховой.

Теперь она вернулась, поскольку не может ставить жизнь на паузу и финансово продолжительное время удерживать себя за границей. Сейчас развивает свой бизнес.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика показала, на кого больше похож их маленький сын

А еще Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика устроила показ мод, попросив помощи у украинцев

Также Politeka сообщала, что молодая жена Павлика показала, как отвлекает маленького сына от событий в Украине