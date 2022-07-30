Российские оккупанты устроили настоящий теракт в тюрьме в поселке Еленовка, где содержали украинских военнопленных. В результате трагедии погибли по меньшей мере более 50 "азовцев", еще несколько десятков получили тяжелые ранения. Именно такие трагические события дают отсчет новым фазам этой войны. Такое мнение выразил в эфире Фейгин Live советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"В этой войне есть характерная примета – фаза войны всегда меняется через Бучу, условно говоря. Вот мы заходим в третью фазу войны через Еленовку, во вторую заходили через Бучу. Они по другому не могут. Это не специально, я не думаю, что они этим управляют, это так складывается, но оно становится характерной приметой этой войны просто на просто. Вот это видно очень хорошо. Вот у нас вообще переговоры были, был шанс договорится в Стамбуле, и вдруг Буча вылезла. Сейчас мы заходит в третью фазу через Еленовку", - рассказал Арестович.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины обнародовала важный перехват телефонного разговора, в котором оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в трагедии в Еленовке. Как сообщили в пресс-центре СБУ, даже боевики террористической "ДНР" не верят в ложь российской пропаганды. Они признают, что именно россияне устроили массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке, заложив взрывчатку внутри здания с бойцами и сымитировав обстрел.

Напомним, "Контрнаступление может стать еще более успешным": в Офисе президента заявили о начале третьего этапа войны.

Как сообщала Politeka, Удар по бараку с защитниками "Азовстали", раскрыты настоящие мотивы оккупантов: "Сгорели в кроватях".

Также Politeka писала, что Враг ведет наступление: где бои идут прямо сейчас и что происходит на линии фронта.