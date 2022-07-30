После недавнего потопа в Краснодарском крае рф, когда под воду ушел курортный город Сочи, на россию обрушилось новое бедствие.

Теперь "кара небесная" добралась до Забайкалья: там из-за дождей разлилась река Чита. Под воду ушли улицы города Чита, дачные поселки, дороги федерального значения.

В Чите из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке превысил критическое значение.

Также сообщается, что 30 июля в том же регионе ожидается резкий подъем реки Ингоды. Власти города предупредили жителей о возможной эвакуации.

"Убедительная просьба к гражданам, проживающим в зоне возможного затопления, собрать документы, ценные вещи и быть готовыми к эвакуации. Особое внимание к маломобильным гражданам", — говорится в сообщении.

Вода залила даже мост в Читинском районе, поэтому на трассе «Амур» запретили движение для большегрузного транспорта и автобусов.

Напомним, в сети опубликовали фото подбитого судна оккупантов.

Также сообщалось, что названо количество жертв сильного пожара в Москве.

Кроме того Politeka.net писала, что праздник у бассейна обернулся трагедией.