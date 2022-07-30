Теперь "кара небесная" добралась до Забайкалья: там из-за дождей разлилась река Чита. Под воду ушли улицы города Чита, дачные поселки, дороги федерального значения.
В Чите из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке превысил критическое значение.
Также сообщается, что 30 июля в том же регионе ожидается резкий подъем реки Ингоды. Власти города предупредили жителей о возможной эвакуации.
"Убедительная просьба к гражданам, проживающим в зоне возможного затопления, собрать документы, ценные вещи и быть готовыми к эвакуации. Особое внимание к маломобильным гражданам", — говорится в сообщении.
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Вода залила даже мост в Читинском районе, поэтому на трассе «Амур» запретили движение для большегрузного транспорта и автобусов.
Напомним, в сети опубликовали фото подбитого судна оккупантов.
Также сообщалось, что названо количество жертв сильного пожара в Москве.
Кроме того Politeka.net писала, что праздник у бассейна обернулся трагедией.