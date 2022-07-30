В украинских соцсетях раскритиковали "неженственную позу" Елены Зеленской в журнале Vogue. В ответ на это в соцсетях запустили флешмоб с хештегом sitlikeagirl в поддержку первой леди Украины.
Не осталась в стороне известная украинская певица Ирина Билык.
Она нашла и опубликовала архивное фото на своей странице в Инстаграме.
52-летняя певица позировала в разноцветной одежде – в голубой куртке, оранжевой толстовке, зеленых брюках и кислотной шапке. Еще на ней были обуты белые кроссовки. На лице яркий макияж и круглые очки с белым оправой.
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В таких одеждах Ирина Билык чувствовала себя комфортно.
Артистка залезла в багажник автомобиля.
«Кредо девичье Сажусь как хочу #sitlikeagirl », – подписала снимок Билык.
"Ибо красота наша во всем!",
"Я Вас обожаю💗💖Привет из Чернобаевки",
"Ибо мы свободны в своих желаниях😍
И это главное!",
"Самая крутая и любимая",
"Обожаю! а позы вместо тысячи слов!",
"Ирочка, звездочка наша, как ваши дела?",
"Ведь Ирина Билык - леди как не сядет! И есть позы уместные к ситуации вокруг", - пишут в сети.
Напомним, Могилевская оригинально присоединились к звездному флеш-мобу в поддержку Зеленской
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