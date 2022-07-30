52-летняя Ирина Билык поделилась своей версией "неженственной позы", присоединившись к флеш-мобу.

В украинских соцсетях раскритиковали "неженственную позу" Елены Зеленской в ​​журнале Vogue. В ответ на это в соцсетях запустили флешмоб с хештегом sitlikeagirl в поддержку первой леди Украины.

Не осталась в стороне известная украинская певица Ирина Билык.

Она нашла и опубликовала архивное фото на своей странице в Инстаграме.

52-летняя певица позировала в разноцветной одежде – в голубой куртке, оранжевой толстовке, зеленых брюках и кислотной шапке. Еще на ней были обуты белые кроссовки. На лице яркий макияж и круглые очки с белым оправой.

В таких одеждах Ирина Билык чувствовала себя комфортно.

Артистка залезла в багажник автомобиля.

«Кредо девичье Сажусь как хочу #sitlikeagirl », – подписала снимок Билык.

"Ибо красота наша во всем!",

"Я Вас обожаю💗💖Привет из Чернобаевки",

"Ибо мы свободны в своих желаниях😍

И это главное!",

"Самая крутая и любимая",

"Обожаю! а позы вместо тысячи слов!",

"Ирочка, звездочка наша, как ваши дела?",

"Ведь Ирина Билык - леди как не сядет! И есть позы уместные к ситуации вокруг", - пишут в сети.

Напомним, Могилевская оригинально присоединились к звездному флеш-мобу в поддержку Зеленской

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