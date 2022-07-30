В социальных сетях появилась информация о том, что въезжающих из россии в Латвию путешественников заставляют на границе подписаться под заявлением об осуждении боевых действий рф в Украине. Эту информацию подтвердили в Службе государственной безопасности Латвии. По данным ведомства, с начала войны в Украине при проверках на границе во въезде в Латвию было отказано 62 иностранным гражданам. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Отмечается, что латвийские пограничники пропускают российских граждан в свою страну при наличии всех необходимых документов. Правда, только при одном условии: им нужно поставить подпись под документом, удостоверяющим, что они осуждают войну россии против Украины. Таким образом, Служба государственной безопасности Латвии хочет сделать невозможными дальнейшие риски.

"Большое количество иностранцев, которым было отказано во въезде в Латвию, открыто выражали свою поддержку военной агрессии россии против Украины и ее народа, используя типичные кремлевские военные пропагандистские месседжи", – сообщили в Службе безопасности Латвии.

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