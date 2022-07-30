Массовые протесты начались в стране в среду, 27 июля. Демонстранты, недовольные выдвижением в качестве кандидата в премьер-министры страны Мухаммеда Шияха ас-Судани, которого продвигают проиранские силы, требуют распустить парламент.
Полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ. В результате пострадали по меньшей мере 22 человека.
В момент штурма в парламенте не было никого из политиков. Демонстранты пели, танцевали, скандировали лозунги, вылезали на столы депутатов и размахивали флагами Ирака.
Острый политический кризис Ирак переживает с октября прошлого года из-за неспособности парламента избрать нового главу правительства и президента Ирака.
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Большинство протестующих являются сторонниками влиятельного шиитского имама Муктады аль-Садра, который недавно неожиданно вышел из политического процесса на выборах руководителей страны, несмотря на то, что получил больше всего мест в парламенте на выборах.
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