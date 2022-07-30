Суммарные потери российских оккупантов в Украине убитыми и раненными превысили 122 тыс человек.

Такие подсчеты привел военный аналитик Александр Коваленко:

"По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 30.07.2022 превысили 79,5 тыс человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие), согласно данным Генштаба ВСУ составили 40 670, согласно оценке с учётом смертности в лечебных учреждениях превысили 42,5 тыс человек.

Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск в Украине убитыми и раненными превысили 122 тыс чел.

Фактически, за полные 5 месяцев и неполную неделю полномасштабной войны в Украине, российский оккупационный контингент потерял убитыми, раненными и пленными 70% от своей первоначальной численности, которой намеревались оккупировать территорию страны за считанные дни.

Напомню, что накануне вторжения в Украину, 23 февраля, у границ Украины россия сконцентрировала от 170 до 180 тыс войск.

Мы ведём эти подсчёты фактически с первой недели вторжения в Украину и благодаря возможности получения информации из лечебных учреждений Беларуси и ВОТ Крыма, могли оценивать потери не только с учётом фактических данных ряда официальных источников, но и по тех, что отмечались в Л/У.

Погрешность количества ликвидированных оккупантов с учетом, не обнаруженных тел (в лесу, на обочине дороги, в поле) и не идентифицируемых без медицинской экспертизы, это редко когда более 5% от общего количества. Но, примерно столько же и порою даже больше – это потери в Л/У.

Например, за 5 месяцев ведения данного анализа мы установили, что наилучшие условия лечения раненных оккупантов были в Л/У Буларуси. В среднем выживаемость раненных россиян в Л/У Беларуси, из числа тяжёлых и средних составляла 1/7 и 1/10. Очень высокий показатель.

В лечебных учреждениях россии этот показатель был в среднем 1/6 и 1/8. В ВОТ Крыма 1/5 и 1/8, что было обусловлено отсутствием достаточной оперативности оказания экстренной помощи и необходимого количество специализированных препаратов и оборудования. Кстати, именно в крымских Л/У первых стал возникать дефицит альбумина, как 10% так и 5%. В Л/У так называемых “ДНР” и “ЛНР” показатель был 1/3 и 1/5.

После вывода российских оккупационных войск с северного плацдарма показатель смертности в Л/У обсчитывать стало сложнее. Информация с ВОТ Крыма поступала редко и требовала уточнения, а в российских Л/У обслуживающих мо рф сейчас и вовсе тотальный контроль исходящей информации. С другой стороны, транзитный поток раненных через Л/У на временно оккупированных территориях Херсонской, Харьковской и Запорожской областей дают общее представление о ситуации с 300-ми в РОВ.

В целом, такие цифры объясняют и то, почему РОВ до сих пор не могут восстановить свою изначальную боеспособность хотя бы по личному составу и переходят от наступления в оборону по целому ряду направлений, а кое-где даже ориентируются на неизбежный “жест доброй воли”.

Эти данные так же говорят о том, что реальная численность 200-х может быть выше, чем уже упомянутые данные".

Напомним, "Контрнаступление может стать еще более успешным": в Офисе президента заявили о начале третьего этапа войны.

Как сообщала Politeka, Удар по бараку с защитниками "Азовстали", раскрыты настоящие мотивы оккупантов: "Сгорели в кроватях".

Также Politeka писала, что Враг ведет наступление: где бои идут прямо сейчас и что происходит на линии фронта.