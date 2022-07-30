На зимний период жителей подконтрольной территории будут эвакуировать в обязательном порядке.

Жителей подконтрольной Украине территории Донбасса готовят к обязательной эвакуации из-за отсутствия тепла и энергоснабжения. Отказаться от выезда с этого региона можно будет только подписав письменный отказ. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

По ее словам, из подконтрольной Украине территории Донецкой области обираются вывезти около 200-220 тысяч людей, среди них 52 тысячи детей.

"Это обязанность каждого взрослого члена семьи. Например, в Донецкой области 52 тысячи наших детей. Их надо эвакуировать, нельзя подвергать их опасности, оставляя в зимний период без тепла, без света", - заявил Верещук.

При этом она отметила, что у граждан будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

"Если человек отказывается, он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь. Мы демократическая страна, мы не можем кого-то заставлять силой, но такая форма будет обязательной и с подписью такого человека", - сказала она.

Следующей для эвакуации может стать Запорожская область, 65% которой не имеет газоснабжения.

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