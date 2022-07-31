Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 31 июля.
На Харьковском направлении в сторону Новая Гусаровка – Гусаровка враг силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций наших войск, но успеха не имел, группа отошла.
На Славянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия у Дмитровки. Также оккупанты неудачно пытались применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку от Долины, но понесли потери и отступили.
На Донецком направлении противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Рф ведет штурмовые действия при поддержке штурмовой и армейской авиации, пытается определить систему обороны наших подразделений.
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На Бахмутском направлении штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершина и Покровское – Бахмут, но с потерями отошли назад. Неудачной также стала попытка разведки позиций переднего края в направлении Стряповка – Соледар, разведывательная группа противника обнаружена и обезврежена.
На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в направлении Веселое – Пески и Лозовский – Пески.
В общем, боевой, численный состав и характер действий группировки противника остаются без особых изменений. Российские оккупанты не прекращают наносить авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам на территории Украины.
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