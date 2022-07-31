Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 31 июля.

Так, сообщается, что 28 июля 2022 года россия выпустила по меньшей мере 20 ракет по северу Украины с территории Беларуси. Это произошло после того, как Россия использовала белорусскую территорию для выполнения основных ударов своей неудачной попытки взять Киев в феврале.

По данным разведки Великобритании, президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает придерживаться линии москвы по поводу украинского конфликта. Об этом также свидетельствует его заявление 21 июля, что Украина должна принять требования россии по прекращению войны.

"Его режим стал все более авторитарным с распространением смертной казни за «подготовку террористических актов». Его все большие и безосновательные обвинения в замыслах Запада по отношению к Беларуси и Украине, вероятно, свидетельствуют о том, что он стал почти полностью зависим от россии", — констатируют британские эксперты.

Ранее сообщалось, что в рамках акции "Байрактар ​​для Украины" в Польше собрали более 23,7 млн. злотых из необходимых 22,5 млн. По словам инициатора сбора, известного польского журналиста Славомира Сераковского, донатили не только поляки, но и литовцы и белорусы.

«С первого дня я пригласил белорусов, проживающих в Польше, чтобы они создали свою виртуальную копилку в рамках акции и в результате они собрали больше средств из всех копилок. Это свидетельство того, что лукашенко на стороне путина, но большинство белорусов – на стороне Украины», – сообщил журналист.

Напомним, на Донбассе готовят обязательную эвакуацию, что нужно знать.

Как сообщала Politeka, экс-глава ЦРУ оценил вероятность возвращения Украине оккупированных территорий.

Также Politeka писала, что Резников поделился хорошими новостями из Пентагона: "Мы получим способы укрепления нашей обороноспособности".