Во время массированных обстрелов Николаева в ночь на 31 июля оборвалась жизнь известного украинского бизнесмена.

О трагедии сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор зерноторговой компании «Нибулон» Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская.

В 2021 году Forbes оценил состояние бизнесмена в 430 млн долларов, Вадатурский занял 24-е место в рейтинге ТОП-100 самых богатых людей Украины.

"Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим. Так много сделано – так много можно было бы сделать… С уважением и глубоким сочувствием. Покойтесь с миром", — написал Ким.

В ночь на воскресенье, 31 июля, Николаев подвергся массированному обстрелу — наверное, самому сильному за все время. Мощные взрывы, в том числе кассетных снарядов, раздавались после часу ночи и около пяти утра. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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