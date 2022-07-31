Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, после ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области, решисты отвели личный состав и технику на другие позиции.

По данным ГУР, около 40 раненых оккупантов доставили в госпиталь города Пологи. Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск.

"При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле, оккупанты намерены полностью покинуть поселок и приступили к минированию подъездных дорог", — пояснили в разведке.

Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что россия активно готовится к проведению так называемого референдума на временно оккупированных территориях Украины.

На временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия "единая россия". Мы видим, что проводятся мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Кроме того, они открыли участки для проведения выборов. Активно начался процесс раздачи российских паспортов. Это комплекс мероприятий, которые сейчас россия проводит на оккупированных территориях для того чтобы подготовить и провести референдум”, – сообщил эксперт.

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