Руководитель прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что сейчас россияне стягивают в Украину сомнительные резервы в качестве, скорее всего, "пушечного мяса", в частности, это батальон "Тигр".
Об этом она сказала в эфире общенационального телемарафона.
"Мы видим, что враг переформатирует силы, пытается сделать какую-то рокировку своих сил. Мы готовы к адекватному ответу и понимаем, что задача тех впечатлений, которые враг получил от нас в последние дни, его очень существенно подорвало – как физически, так и морально", – сказала Гуменюк.
Комментируя информацию о якобы нехватке резервов у россиян, Гуменюк сказала, что сейчас РФ подтягивает "совершенно непонятные силы" – в частности, подразделение "Тигр" (батальон "Тигр" который формируют в Приморском крае РФ и позиционируют как "добровольческий").
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"Ищутся резервы в социально неблагонадежных группах... Собирается тот потенциал, смысл которого, скорее всего, просто быть пушечным мясом. Но, в любом случае, мы готовимся к любым сценариям", - сказала Гуменюк, добавив , что врага нельзя недооценивать.
Кроме того, ранее сообщалось, сколько лет грозит украинцу, который получил повестку в военкомат и скрылся.
Также сообщалось, где чаще всего раздают повестки.