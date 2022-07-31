Руководитель прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что сейчас россияне стягивают в Украину сомнительные резервы в качестве, скорее всего, "пушечного мяса", в частности, это батальон "Тигр".

Об этом она сказала в эфире общенационального телемарафона.

"Мы видим, что враг переформатирует силы, пытается сделать какую-то рокировку своих сил. Мы готовы к адекватному ответу и понимаем, что задача тех впечатлений, которые враг получил от нас в последние дни, его очень существенно подорвало – как физически, так и морально", – сказала Гуменюк.

Комментируя информацию о якобы нехватке резервов у россиян, Гуменюк сказала, что сейчас РФ подтягивает "совершенно непонятные силы" – в частности, подразделение "Тигр" (батальон "Тигр" который формируют в Приморском крае РФ и позиционируют как "добровольческий").

"Ищутся резервы в социально неблагонадежных группах... Собирается тот потенциал, смысл которого, скорее всего, просто быть пушечным мясом. Но, в любом случае, мы готовимся к любым сценариям", - сказала Гуменюк, добавив , что врага нельзя недооценивать.

Кроме того, ранее сообщалось, сколько лет грозит украинцу, который получил повестку в военкомат и скрылся.

Также сообщалось, где чаще всего раздают повестки.

Ранее было опубликовано письмо-крик души бойца ВСУ.